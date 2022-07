Matt Stuart udowadnia, że fotograf musi przede wszystkim uważnie patrzeć

Uzbrojony w swoją Leicę i niezwykłą cierpliwość oraz wnikliwość Matt Stuart przemierza ulice miast na całym świecie, po to, by uchwycić nieoczekiwane zdarzenia z codziennego życia - Polując na czysty przypadek, fotograf wyłuskuje z rzeczywistości niesamowite kadry i mikro opowieści zamknięte w pojedynczych kompozycjach.



Niezwykłość w zwykłości - poznaj fotografię Matta Stuarta

Fotografia Matta Stuarta to połączenie humoru, zabawy i zbiegów okoliczności, które dostrzega w przyziemnych, pozornie niczym nie wyróżniających się momentach. Jego zdjęcia to esencja street photo. Udaje mu się być w idealnym momencie i czasie, tak aby zaskakiwać widzów. Jego fotografie to dowód, że można wykonywać niesamowite ujęcia wszędzie - wystarczy tylko uważnie patrzeć.