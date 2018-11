Jak media manipulują informacjami? Zobacz galerię zdjeć, które przedstawiają „prawdę” na kilka sposobów.

Motyw prawdy fotograficznej jest szeroko dyskutowany od samego początku istnienia tego medium. Manipulowanie rzeczywistością jest jego nieodłącznym elementem, gdyż samo kadrowanie zakłada wybieranie z niej tylko tego, co zechciał pokazać fotograf. Do tego dochodzą pozostałe właściwości i cechy zarówno aparatu, jak i samego aktu fotografowania. Należą do nich np. perspektywa specyficzna dla różnych typów ogniskowych, która umożliwia zmianę relacji przestrzennych obiektów (np. wydają się one położone nieco bliżej) czy wybieranie kadrów i umieszczanie ich w zupełnie innych kontekstach (np. zdjęcia prasowe uzupełnione nieadekwatnym podpisem). W szczególności media wykorzystują te właściwości tak, aby często naginać fakty.

Obrazy potrafią wprowadzać w błąd widzów, czyniąc to wielokrotnie na tyle skutecznie, iż nawet po latach pokutują pewne zbudowane przez nie mity. Najczęściej ma to miejsce w przypadku rozsyłanych wirusowo fotografii, które jednakże poza powodowaniem irytacji użytkowników np. mediów społecznościowych, nie czynią znacznych szkód, często po krótkim czasie ginąc w odmętach internetu. Dużo bardziej poważna jest sytuacja w przypadku manipulacji pojawiających się w mediach głównego nurtu i to niezależnie od tego, czy doszło do nich z premedytacją, czy po prostu w wyniku pomyłki.