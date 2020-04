Kolorowe mikrofotografie ujawniają niezwykłe szczegóły pyłków, nasion i owoców

Rob Kesseler łączy w swoich pracach sztukę i naukę, przyglądając się w nich z naprawdę bliska szczegółom roślin, które zazwyczaj pozostają niewidoczne - Aby wykonać swoje niezwykłe mikrofotografie fotograf stosuje skaningowy mikroskop elektronowy (SEM). Uzyskane za jego pomocą obrazy starannie koloruje. Dzięki temu możliwe jest jeszcze lepsze poznanie nieprawdopodobnych szczegółów elementów roślin.



Kesseler podkreśla, iż interdyscyplinarne podejście do twórczości bardzo dobrze odzwierciedla współczesną epokę. Autor podnosi materiały badawcze do rangi sztuki. Ich pokolorowanie i oderwanie od naukowego kontekstu sprawia, że miniaturowe części roślin zaczynają przypomnieć obce formy życia. Niezależnie od skojarzeń obrazy te są z pewnością hipnotyzujące.

Rob Kesseler jest profesorem w University of Arts w Londynie i pasjonatem mikrofotografii. Jego obecna praktyka twórcza opiera się na wspólnym mianowniku nauki i sztuki. Przed stworzeniem swoich mikrofotografii współpracował z botanikami z Królewskich Ogrodów Botanicznych w Kew, aby dowiedzieć się, jaki potencjał drzemie w mikrofotografiach roślin.

