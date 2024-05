Mikrosatelita Canona robi pierwsze zdjęcia z kosmosu

Niedawno przełomowy mikrosatelita firmy Canon, CE-SAT-IE wszedł na orbitę i pomyślnie nawiązał komunikację ze stacją naziemną w fabryce Akagi należącej do firmy Canon Electronics w Japonii - Jednocześnie przesłał na Ziemię pierwsze zdjęcia z orbity.



Mikrosatelita rozpoczął swoją podróż dnia 17 lutego 2024 roku. Rozpoczęła się startem z Centrum Kosmicznego Yoshinobu w Centrum Kosmicznym JAXA Tanegashima. Dwa dni później kompaktowy aparat cyfrowy Canon PowerShot S110 zamontowany na pokładzie mikrosatelity po raz pierwszy z powodzeniem sfotografował Ziemię. Pierwsze kadry przedstawiały Zatokę Kalifornijską. Aparat służy jako dodatkowy układ optyczny do fotografii szerokokątnej.

