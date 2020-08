Frank Kunert zmienia przyziemne scenki w surrealistyczne motywy

Niemiecki fotograf i modelarz Frank Kunert tworzy niczym wyjęte ze snów sceny, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak zwykłe scenki napotkane „tuż za rogiem”, ale im dłużej się im przygląda, tym bardziej zauważa się ich surrealizm. Artysta tworzy miniaturowe makiety, które służą mu za scenerię do jego zapadających w pamięć fotografii.



Artysta skupia się na przeprojektowaniu starych mebli (a mówiąc konkretniej - ich miniatur), tak aby dostosować je do aktualnej rzeczywistości. Okres związany z izolacją wywołaną pandemią również przeniósł się do jego twórczości. Przykładem tego jest miniaturowy stary stół jadalniany, który został tak przeprojektowany, iż pozwala na zachowanie społecznego dystansu.

