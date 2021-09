Model z kultowej okładki albumu Nirvany oskarża zespół

Spencer Elden to mężczyzna, którego zdjęcie znajduje się na okładce kultowego albumu Nirvany Nevermind - W ostatnim czasie złożył pozew przeciwko zespołowi i wydawcy, twierdząc, że naga fotografia widoczna na okładce albumu stanowi pornografię dziecięcą.



Obecnie 30-letni Spencer Eden domaga się 150 000 dolarów (około 580 000 złotych) od każdego z 17 oskarżonych osób, wśród których są producenci płyty, członkowie zespołu tacy jak Dave Growl i Krist Novoselic czy Courtney Love, będąca egzekutorką majątku Kurta Cobaina i jego byłą żoną. Wśród oskarżonych znalazł się nawet Chat Channing, który był perkusistą zespołu, ale został zastąpiony w 1990 roku przez Grohla, czyli przed nagraniem albumu Nevermind i wykonaniem zdjęcia do okładki.

