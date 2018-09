31-calowy monitor referencyjny klasy 1, Sony BVM-HX310 dzięki wiernej reprodukcji kolorów i wysokiemu kontrastowi ma pomóc profesjonalnym twórcom treści w podejmowaniu decyzji o dużym znaczeniu dla wyglądu obrazu.

Monitor Sony BVM-HX310 powstał, by pomóc w wyeliminowaniu zgłaszanych przez branżę trudności z dokładną reprodukcją obrazu, zwłaszcza czerni. Umożliwia on dokładną reprodukcję obrazu na poziomie pojedynczych pikseli. Właściwość tę uzyskano poprzez połączenie dedykowanego panelu Sony i nowo opracowanej technologii przetwarzania. Urządzenie daje pełne możliwości reprodukcji materiałów 4K i HDR (High Dynamic Range). Obraz wyświetlany na pełnym ekranie ma jasność zgodną z branżowym standardem: do 1000 cd/m2 i współczynnikiem kontrastu na poziomie 1 000 000:1 dla obrazów HDR.