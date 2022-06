Niezwykłe kształty i formy na szalonych portretach prosto z Kenii

Fotografka Thandiwe Muru podkreśla bogatą historię kulturową swojego kenijskiego dziedzictwa poprzez stylowe, maksymalistyczne portrety - Zdjęcia przedstawiają modelki ubrane w stroje przypominające tradycyjne tkaniny z różnych krajów i kultur afrykańskich. Dodatkowo modelki stoją przed bardzo wyrazistymi tłami, nawiązującymi do strojów i motywów afrykańskich.



Nietypowe kamuflaże opowiadają o kulturze Kenii za pomocą fotografii portretowej

To niezwykle połączenie daje efekt kamuflażu. Seria zdjęć została całkiem trafnie nazwana Camo (czyli kamuflaż). Poza uderzającymi strojami i tłami na zdjęciach autorstwa Muru jest jeszcze jeden intrygujący i przyciągający uwagę motyw - fantazyjne okulary. Są to specjalnie skonstruowane okulary - przykładowo: z plastikowych wałków do włosów, zmodyfikowanych przerzutek rowerowych itp. Każda para okularów to ukłon w stronę kenijskiej kultury i nawiązanie do wspomnień fotografki.