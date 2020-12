Niezwykłe zdjęcia przezroczystej ośmiornicy

Głębiny oceanu przyciągają zarówno naukowców, doświadczonych nurków, jak i fotografów - Ogromne zbiorniki wodne, które pokrywają 70% powierzchni planety, są nadal tylko częściowo zbadane i udokumentowane, a wabieni tajemnicami czarnych wód fotografowie nurkują w lodowatych, ciemnych jak smoła głębinach, by odkrywać przed nami cuda. Jednym z takich śmiałków jest Wu Yung-sen z Tajpeju, który z głębin „wyłowił” fotografie przezroczystej ośmiornicy.



Sfotografowane zwierzę to tak naprawdę młodociany osobnik z gatunku Wunderpus photogenicus. Już sama jego łacińska nazwa zdradza, że warto fotografować te zwierzęta. Oszałamiający obraz autorstwa Wu Yung-sena przedstawia spotkanie z delikatnym i przezroczystym głowonogiem. Widać wyraźnie organy wewnętrzne, które raczej rzadko można oglądać bez zrobienia ośmiornicy krzywdy.

