Nikon zaprzeczył doniesieniom, że zaprzestaje produkcji obiektywów z mocowaniem F

Niedawno w sieci pojawiła się pogłoska, według której Nikon wycofuje się z produkowania sprzętu z bagnetem F - Producent postanowił jednak wystosować oświadczenie, które przeczy tym sensacyjnym doniesieniom.



Kiedy Nikon wycofa się ze wspierania mocowania F?

Według doniesień Nikon miałby zaprzestać aktywnej produkcji i wspierania produktów z mocowaniem F (obiektywów, lustrzanek i adapterów). Sprzęty te byłyby nadal dostępne w sprzedaży.

Nikon jednak zdecydowanie zaprzecza tym doniesieniom. Kultowy producent jasno zaznacza, że kontynuuje produkcję, sprzedaż i serwis sprzętu z mocowaniem F. Sytuacja lustrzanek jasno pokazuje, że te doniesienia nie są niedorzeczne, niemniej cieszy, że rozwiązanie tak ważne dla historii fotografii i wciąż wielu fotografów będzie wciąż wspierane przez Nikona. Niemniej można spodziewać się w całkiem nie tak odległej przyszłości, iż rzeczywiście dojdzie do wycofywania się z mocowania F.

Na razie jednak mocowanie F pozostaje w grze. Gdyby komuś nie wystarczyły wyłącznie słowa samego Nikona, to wciąż można zauważyć, że w sprzedaży obecne są lustrzanki takie jak np. Nikon D6, D850, D780 i D7500 (japońskie przedstawicielstwo Nikona aktywnie sprzedaje 4 modele lustrzanek, natomiast amerykańskie aż 13). W przypadku obiektywów oczywiście wiele modeli jest już wycofanych, ale wciąż duża liczba instrumentów optycznych jest dostępna. Chociaż dostępność sprzętu może mieć związek z zapasami wyprodukowanego sprzętu, to Nikon utrzymuje, że wciąż produkuje część sprzętu z mocowaniem F.

Nikon D750

Nie ma co spodziewać się aż takiego gwałtownego wycofania się Nikona z produkcji urządzeń z mocowaniem F. Segment lustrzanek nadal przynosi temu producentowi sprzedaż, choć rzeczywiście przyszłość stanowią bezlusterkowce. Jednocześnie warto pamiętać, że nie ma co zadawać pytania, czy Nikon zrezygnuje z mocowania F, lecz kiedy to nastąpi. Niemniej gdy już dojdzie do rozpoczęcia tego procesu (a przynajmniej w oficjalnej części, bo być może Nikon już ma zaplanowane wycofywanie się z mocowania F), to mało prawdopodobne, aby stało się to na podstawie nagłej, pojedynczej decyzji. Najpierw zostanie rozpoczęty okres wygaszania. W szczególności, iż rzecz dotyczy mocowania z bardzo długą tradycją i ogromną liczbą kompatybilnych sprzętów.