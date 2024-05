Nowa Leica SL3 - AF z detekcją fazy i sensor 60 MP

Leica wprowadziła na rynek pełnoklatkowego bezlusterkowca oznaczonego symbolem SL3 - Sercem tego modelu jest 60-megapikselowa matryca wspierana system autofokusa z detekcją fazy.



Zamontowana w Leica SL3 matryca jest podświetlana od tyłu i wykonana w technologii CMOS. Dodatkowo wspiera ją technologia potrójnej rozdzielczości Leica, która umożliwia rejestrowanie obrazów JPEG lub DNG RAW o rozdzielczości 60 MP, 36 MP i 18 MP. Nie są to jednak przycięte obrazy, gdyż w każdym wariancie wykorzystywana jest cała powierzchnia matrycy. Według specyfikacji podanej przez producenta w nowym SL3 został rozszerzony zakres dynamiczny do 15 stopni i zwiększono także zakres czułości ISO, który wynosi 50-100 000.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem