Nowe karty CFexpress ProGrade zapisują dane z prędkością 3000 MB/s

Prędkości zapisu i odczytu kart pamięci sprawiają, że myśląc o kartach dostępnych zaledwie kilka lat temu, można złapać się za głowę z wrażenia. - Firma ProGrade przekraczyła ostatnio kolejną barierę, oferując nośniki zapewniające prędkość zapisu wynoszącą aż 3000 MB/s.







Nowe karty pamięci ProGrade CFexpress 4.0 typ B są dostępne w wariantach o pojemnościach 512 GB, 1 TB i 2 TB. To już samo w sobie imponujące, ale najbardziej spektakularna jest ich wydajność przesyłu danych. Nośniki wykorzystują połączenie interfejsu PCIe Gen 4 z kontrolerem hosta NVMe 1.4c. Karty. Te są w pełni zgodne z nowo wydaną specyfikacją CFexpress 4.0.

