Generator wideo AI Google osiąga niesamowite rezultaty

Google udostępniło niedawno nową funkcję - Lumiere - która pozwala na generowanie obrazów wideo w oparciu o rozwiązania sztucznej inteligencji - Wygląda na to, że Google udało się zrobić jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi do zamiany tekstu na obraz filmowy.



Użytkownik może także użyć jakiegoś obrazu w formie podpowiedzi. Google podało wiele przykładów, w tym niektóre przedstawiające prawdziwe fotografie, takie jak np. kultowe zdjęcie autorstwa Joe Rosenthala "Raising The Flag", czyli "Żołnierze podnoszący flagę Stanów Zjednoczonych", czyli jedno z najbardziej rozpoznawalnych zdjęć XX wieku, które dzięki algorytmom nagle ożywa. Przedstawione wideo ukazuje żołnierzy zmagających się z wiatrem, utrudniającym postawienie flagi.

Nazwa Lumiere stanowi ukłon w kierunku braci Lumiere, którym przypisuje się wynalezienie kina. I chociaż wokół prawdziwości rego stwierdzenia toczy się dyskusja, nie zmienia to faktu, że byli organizatorami pierwszego w historii seansu kinowego w 1895 roku. Tak jak ich film był najnowszym osiągnięciem techniki pod koniec XIX wieku, Lumiere ma się ponownie kojarzyć z czymś przełomowym. Wersja demonstracyjna Lumiere od Google pokazuje świetne efekty - chociaż skupia się głównie na zwierzętach. Model oparty o rozwiązania tzw. sztucznej inteligencji umożliwia generowanie wideo w oparciu o komendę tekstową (podobnie do tego, jak działają generatory obrazów statycznych). Użytkownik może więc wymyślić dowolny scenariusz filmu, który chciałby obejrzeć.

