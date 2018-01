NYPD rozpoczęło śledztwo w sprawie Terry Richardsona

Wygląda na to, że sytuacja słynnego fotografa staje się coraz bardziej poważna. Wydział ds. przestępstw na tle seksualnym Policji Miasta Nowy Jork rozpoczął dochodzenie w sprawie molestowania seksualnego pozujących dla niego modelek i nadużyć, których miał rzekomo dopuścić się fotograf. Na przestrzeni lat wiele kobiet wystosowywało wobec niego oskarżenia, zarzucają mu, że wykorzystywał swoją dominującą pozycję, manipulując i zmuszając młode kobiety do zachowań, na które nie miały w rzeczywistości ochoty.

The New York Daily News donosi, że śledczy z Nowojorskiej Policji skontaktowali się z wieloma osobami, które uczestniczyły w sesjach Richardsona. Poza modelkami policja skontaktowała się również z organizacją Model Alliance, która zajmuje się kontrolowaniem działalności branży modowej i eliminowaniem negatywnych zachowań, takich jak m.in. molestowanie dzieci, podawanie im narkotyków czy przemoc wobec kobiet.

