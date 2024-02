Obiektyw Viltrox AF 20 mm f/2.8 teraz dostępny także z mocowaniem Nikon Z

W listopadzie ubiegłego roku firma Viltrox zaprezentowała obiektyw o ogniskowej 20 mm i światło sile F/2,8 z mocowaniem Sony E - Model ten posiadał autofokus - Teraz firma ogłosiła, że do sprzedaży trafia także wersja z mocowaniem Nikon Z.



Viltrox AF 20 mm f/2.8 to obiektyw pełnoklatkowy i stanowi alternatywę dla modelu systemowego Sony 24 mm f/2.8 G, z którym łączy go nie tylko zbliżona ogniskowa, ale także kompaktowa i lekka konstrukcja. W przypadku Nikona obiektyw Viltrox będzie wypełniał pewną lukę, gdyż w systemie Z aktualnie dostępne są modele 26 mm f/2.8 i 28 mm f/2.8 i o dokładniej takiej samej ogniskowej 20 mm f/1.8. Ten ostatni ma jednak większe rozmiary i jest raczej droższym obiektywem premium - czyli przeciwieństwem konstrukcji zaprezentowanej przez Viltroxa.

