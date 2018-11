Jak fotografować odbicia? Poznaj wskazówki Iana Planta

Odbicia na zdjęciach mają wyjątkową moc, gdyż tworzą alternatywną wizję świata. Jeżeli odbicie jest niezakłócone, to stanowi dokładne odzwierciedlenie rzeczywistości. Gdy pojawią się np. zmarszczki na wodzie, odbicie staje się abstrakcyjnym obrazem. Niezależnie od tego, jakie chcesz osiągnąć efekty, zastosowanie odbić pozwoli na wciągnięcie widza w grę, rzucając wyzwanie jego percepcji. Dodatkowo praca z odbiciami pozwala na znalezienie wielu ciekawych i kreatywnych rozwiązań. Poznaj wskazówki fotografa Iana Planta, które pomogą Ci w uzyskaniu świetnych efektów z wykorzystaniem odbić.

Odbicia na zdjęciach – gdzie ich szukać?

Wszystko odbija światło, jednakże nie wszystko jest w stanie dać na tyle silne refleksy, aby pozwolić na uzyskanie pożądanego efektu. Idealnym przykładem jest zwierciadło, jednakże także woda posiada odpowiednie właściwości, w szczególności gdy tafla jest nieruchoma. Pozostałe powierzchnie także mogą dać ciekawe efekty, choć oczywiście ich zdolności do odbijania światła są już nieco niższe. Ponadto w przypadku niektórych muszą wystąpić specyficzne warunki. Do powierzchni mogących posłużyć do tworzenia refleksów należą m.in. mokre powierzchnie, lód, wypolerowany metal, szkło i powlekane tworzywo sztuczne.

fot. Ian Plant / aparat Canon EOS 5D Mark III, obiektyw Canon EF 200-400mm f/4L USM z telekonwerterem 1.4x / ISO 125, f/5.6, 1/400 s

fot. Ian Plant / aparat Canon EOS 5D Mark II, obiektyw Canon EF 500 mm f/4L USM z telekonwerterem 1.4x / ISO 200, f/5.6, 1/400 s