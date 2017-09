Olympus OM-D E-M10 Mark III – subtelny, ale istotny upgrade

Firma Olympus zaprezentowała w dniu dzisiejszym długo wyczekiwanego następcę Olympusa OM-D E-M10 Mark II, będącego obecnie najpopularniejszym korpusem z rodziny OM-D. Czy trzeciej już edycji tego aparatu uda się powtórzyć sukces poprzedników i co nowego oferuje? Wszystko wskazuje na to, że może się tak stać, a zmiany – choć niezbyt rozległe – poczynione zostały w obszarach kluczowych dla nowoczesnych fotoamatorów.

Od premiery Olympusa OM-D E-M10 Mark II minęły równe dwa lata, a w strategii tej firmy dwuletnie okresy mijające od premiery produktu do zaprezentowania jego następcy to dość często spotykany cykl. Nic więc dziwnego, że już od dłuższego czasu napotkać można było na plotki i (nie)kontrolowane przecieki dotyczące nowego aparatu Olympus OM-D E-M10 Mark III. Dzisiaj spekulacje te dobiegły już końca – japoński producent zaprezentował swoje najmłodsze "dziecko".

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem