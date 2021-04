Pomysł na pełnoklatkowy aparat do iPhone’a

Magnetyczne mocowanie MagSafe pozwala na łatwiejsze ładowanie iPhone’a i dołączanie do niego różnych akcesoriów - YouTuber o pseudonimie The Hacker 34 na swoim kanale przedstawia różne ciekawe koncepcje technologiczne. Tym razem podzielił się pomysłem na pełnoklatkową przystawkę do iPhone’a 12, która wykorzystywałaby mocowanie MagSafe.



Pełnoklatkowy aparat do iPhone'a - czy to się może udać? YouTuber, który poza wspomnianym pseudonimem przedstawia się jako Kevin, na swoim kanale zaprezentował m.in. koncepcję słuchawek AirPods 3, wymyślił też zwiastun dla systemu Windows 11. Wiele z jego pomysłów obejmuje spekulacje na temat urządzeń czy systemów, których premiery można spodziewać się w niedalekiej przyszłości. Jednakże pomysł dotyczący wprowadzenia pełnoklatkowej matrycy do środowiska iPhone’a to koncepcja o odmiennym charakterze.