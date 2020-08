Zachwycające zdjęcie perseidów i Drogi Mlecznej

W trakcie tegorocznej nocy perseidów, przypadającej na noc z 12 na 13 sierpnia, astrofotograf Matt Dieterich stworzył imponujące zdjęcie. Skierował swój obiektyw na Mount Rainier (wulkan w USA znajdujący się nieopodal Seattle) i uchwycił go wraz z deszczem meteorów i majestatyczną Drogą Mleczną.



Matt Dieterich w niezwykle przemyślany sposób skomponował swoją fotografię. Droga Mleczna wygląda jakby wypływała wprost ze szczytu Mount Rainier. Co więcej, towarzyszą ją liczne "spadające gwiazdy". Fotografowanie w noc perseidów umożliwiło uchwycenie wiele meteorów, które utworzyły na zdjęciu efektowne ślady świetlne.

