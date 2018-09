Philips 328P6VUBREB: 32-calowy monitor 4K z ekranem HDR i złączem USB-C

Nowy monitor Philips 328P6VUBREB z linii Brillance należy do segmentu ekranów dedykowanych fotografom i twórcom filmów. Dzięki 32-calowej matrycy VA monitor ma stosunkowo duży obszar roboczy. Rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160 pikseli) oraz wsparcie dla technologii High Dynamic Range (certyfikat VESA DisplayHDR 600) sprawiają, że wyświetlane obrazy są wyjątkowo szczegółowe. Również odwzorowanie jasnych i ciemnych scen jest lepsze niż w matrycach bez wsparcia dla HDR.

Wartość typowa kontrastu w przypadku modelu Philips 328P6VUBREB sięga 3000:1, co przy wysokiej jasności sięgającej 600 cd/m² poprawia komfort obróbki materiałów foto oraz wideo. Zastosowana matryca z szerokim zakresem tonalnym może być atutem także po godzinach pracy – na nowym monitorze Philips można zarówno obejrzeć filmy HDR, jak i zagrać w gry wspierające tę technologię. Czas reakcji matrycy to 4 ms (GtG), co powinno zadowolić także okazjonalnych graczy.