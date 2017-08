Pierwsze kino VR w Polsce

Wirtualna rzeczywistość wkracza do polskich kin. Warszawa będzie pierwszym miastem w Polsce i jednym z pierwszych w Europie, które dzięki smartfonom Samsung Galaxy S8 oraz goglom Gear VR, umożliwi mieszkańcom oglądanie seansów w technologii VR. W ramach współpracy firm Samsung oraz sieci Multikino Polska, miłośnicy filmów i wirtualnej rzeczywistości odwiedzający Multikino Złote Tarasy, będą mogli obejrzeć kilkanaście produkcji filmowych w 360 stopniach. Pierwsze seanse wystartowały już 4 sierpnia.

W specjalnej sali kinowej znajdującej się na II piętrze warszawskiego Multikina w Złotych Tarasach na odwiedzających czeka 25 stanowisk wyposażonych w zestawy Gear VR i Samsung Galaxy S8. To właśnie ten smartfon odpowiada za wysoką rozdzielczość wyświetlanego w goglach VR obrazu: 2960 x 1440 pikseli. Dzięki takiej jakości obrazu można odnieść wrażenie, że jest się nie tyle widzem, co uczestnikiem samego filmu i jednym z jego aktorów.

