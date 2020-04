Mężczyzna przez 40 lat fotografował japońskich rodziców i dzieci

Więź między rodzicem a dzieckiem jest czymś wyjątkowym i być może nikt nie wie tego lepiej niż Bruce Osborn - Ten amerykański fotograf mieszkający w Tokio od 1980 roku poświęcił prawie 40 lat swojemu długoletniemu projektowi zatytułowanemu Oyako. Ta seria portretów pokazuje zdjęcia różnych rodziców i ich dzieci uchwycone na przestrzeni wielu lat. Dzięki temu możliwe jest zobaczenie, jak modele zmieniali się w czasie. To wzruszające spojrzenie na zmieniające się relacje między członkami rodziny i projekt, który odmienił także życie Bruce’a Osborna.



Często na zdjęciach widać nie tylko zmiany w wyglądzie, ale można także poznać zmiany w relacjach łączących rodziców i dzieci. Przykładem tego jest przekazywanie kolejnym pokoleniom rzemiosła, co przejawia się w noszonych uniformach. Bruce Osborn spotykał się ze swoimi modelami kilkukrotnie, dzięki czemu można poznać szerszy wycinek ich historii. Poniżej możesz obejrzeć wybrane prace z projektu Oyako.

Podczas gdy projekt Oyako zdobył rozgłos w Japonii już jakiś czas temu, dopiero niedawno zwrócił na siebie uwagę w pozostałych częściach świata. Więzi łączące rodziców i dzieci są naturalne i przekraczają różnice kulturowe. Dzięki temu chociaż projekt skupia się na japońskich rodzinach, to pozwala utożsamić się z nim ludziom zamieszkującym także inne zakątki Ziemi. Niesamowite jest oglądać jak dzieci stają się dorosłymi, a ich rodzice stają się emerytami. Widać na tych obrazach prawdziwą wymianę pokoleń.

