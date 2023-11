Posłuchaj, jak brzmi Sony A9 III podczas fotografowania z prędkością 120 kl./s

Chociaż oficjalnie Sony A9 III pojawi się na rynku dopiero wiosną przyszłego roku, to już teraz wzbudza wiele emocji - Wielu pasjonatów fotografowania i filmowania nie może doczekać się, gdy będzie mogło przetestować tryb zdjęć seryjnych działający z prędkością 120 klatek na sekundę. Ale za to już teraz mogą posłuchać, jak on brzmi.







Posłuchaj symulowanego dźwięku migawki przy maksymalnej prędkości trybu zdjęć seryjnych w Sony A9 III Alex Phan miał szczęście, móc testować Sony A9 III. W czasie przygody z nim nagrał krótkie wideo, które pokazuje, jak brzmi aparat podczas wykonywania zdjęć z maksymalną prędkością 120 kl./s. Model ten wykorzystuje centralną migawkę, co sprawia, że nie ma potrzeby stosowania migawki mechanicznej. W związku z tym dźwięk, który słyszy użytkownik, jest generowany sztucznie, w celu informowania użytkownika, że w tym momencie nastąpiło zarejestrowanie kolejnego kadru. Ma to być oczywiście przeniesieniem na ten niezwykle nowoczesny aparat starych przyzwyczajeń.