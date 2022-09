Poznaj aparat z papieru wykonujący zdjęcia w rozdzielczości 16 MP

Prezentowany aparat został wykonany z papieru a jego wygląd jest inspirowany tradycyjnymi modelami na film światłoczuły - Jednakże w tej nietypowej konstrukcji kryje się zdolność do wykonywania 16 megapikselowych zdjęć i nagrywania filmów w rozdzielczości 1080p.



Papierowy, cyfrowy aparat jednorazowy

Paper Shoot Camera to model, który jest naprawdę niezwykły. Powstał jako cyfrowa wersja jednorazowego aparatu na film światłoczuły. Do jego stworzenia wykorzystano materiały nadające się do recyklingu. Wyróżnia się także wyglądem, gdyż jego przód i tył wzorują się na aparatach w stylu Lomo z lat 60. i 70. XX wieku.