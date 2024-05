Obiektyw All-in-one od Panasonic

Panasonic zaprezentował kolejny ciekawy obiektyw do swoich pełnoklatkowych aparatów bezlusterkowych - Tym razem pora na bardzo uniwersalne szkło, o szerokim zakresie ogniskowych.



Czy Panasonic Lumix S 28-200 mm f/4-7.1 będzie hitem?

Wyposażony w mocowanie L obiektyw Panasonic Lumix S 28-200 mm f/4-7.1 oferuje wyjątkowo uniwersalny zakres zoomu - od szerokokątnych ujęć po spore tele. Przyda się więc w fotografii krajobrazowej, podróżniczej, przyrodniczej, portretowej, streetowej czy po prostu do amatorskiego "dotykania" wszystkich tematów w fotografii. Bo rzeczywiście to instrument optyczny adresowany głównie do początkujących użytkowników, którzy chcą spróbować niemal wszystkich tematów zdjęć. Przesądza to głównie jego jasność - a w zasadzie ciemność - gdyż obiektyw ten zapewnia przysłonę f/4-7.1. Nie są to wartości, które mogą zaimponować profesjonalistom, ale być może będą wystarczające dla amatorów.