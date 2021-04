Ptaki jak rzeźby - wyjątkowe spojrzenie na pióra

Ptaki od zawsze nas fascynowały, nic więc dziwnego, że istnieje rzesza ludzi, którzy uważają, że ich obserwowanie to bardzo przyjemne zajęcie - Nie ma też nic dziwnego w tym, że nie inaczej uważał Tom Leighton, będący artystą, fotografem i grafikiem. wykonując studyjne ujęcia ptaków, na których ich pióra i ciała wyglądają jakby były rzeźbami.



Abstrakcyjna fotografia ptaków

W swojej serii zatytułowanej Aviary (ang. Ptaszarnia) zebrał fotografie ukazujące ptaki jako rzeźby. Inspiracją do rozpoczęcia pracy nad tym projektem była realizacja innej, zleconej mu serii zdjęć, ukazującej ptaki w locie. Jednocześnie praca Aviary to efekt ograniczeń, jakie narzuca pandemia Covid-19. Fotografie te dają rzadką okazję do przyjrzenia się pięknym formom, jakie przybierają ciała i pióra ptaków.