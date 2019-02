SanDisk Extreme UHS-I microSDXC o pojemności 1TB

Zapotrzebowanie na treści multimedialne wysokiej rozdzielczości cały czas rośnie, dlatego firma Western Digital rozwija najbardziej wydajne rozwiązania, zapewniające użytkownikom idealne połączenie najwyższej wydajności oraz pojemności – dzięki czemu mogą oni w pełni wykorzystać potencjał treści, które rejestrują. Podczas imprezy Mobile World Congress firma zaprezentowała najszybszą na świecie kartę UHS-I microSD flash o pojemności 1 TB – model 1TB SanDisk Extreme® UHS-I microSDXC™. Nowa karta zapewnia wydajność i pojemność kluczową dla sprawnej obsługi ogromnej ilości cyfrowych zdjęć i klipów wideo, rejestrowanych z pomocą smartfonów, dronów czy kamer sportowych. Najwyższa prędkość zapisu i pojemność sprawiają, że użytkownicy mogą zająć się robieniem zdjęć i kręceniem filmów – bez martwienia się o to, gdzie będą mogli je zapisać i czy transfer będzie odpowiednio szybki.





Dzisiejsze smartfony i aparaty fotograficzne sprawiają, że możemy rejestrować treści najwyższej jakości w dowolnym miejscu i warunkach – wykorzystując do tego np. kilka obiektywów jednocześnie, tryb burst czy rozdzielczość 4K. Aby wszystkie te materiały były zapisywane odpowiednio szybko i mogły być bezpiecznie przechowane, Western Digital wciąż rozwija swoje zaawansowane rozwiązania, pozwalające na zapisywanie i udostępnianie treści wysokiej rozdzielczości – zarówno użytkownikom domowym, chcących uwiecznić ważne momenty w ich życiu, jak i profesjonalistom.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem