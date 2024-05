SanDisk przedstawia pierwszą na świecie kartę pamięci o pojemności 4 TB

Mierzenie pojemności kart pamięci w megabajtach już dawno stało się przeszłością - Teraz królują gigabajty, ale wygląda na to, że niebawem dojdziemy do etapu, gdy powszechne będą terabajty (choć warto pamiętać, że niestety jest to odpowiedź na coraz bardziej wymagające pliki, więc ilość miejsca wcale nie będzie proporcjonalnie większa). Teraz SanDisk przekracza kolejną barierę, prezentując kartę pamięci SD o pojemności 4 TB.



Pierwsza na świecie karta pamięci SD o pojemności 4 TB Użytkownicy, którzy poszukują kart pamięci SD o ekstremalnej pojemności, powinni zainteresować się nowymi modelami nośników od SanDisk. Producent ten zaprezentował karty pamięci o pojemności 2 TB i rekordowe 4 TB. Chociaż wcześniej taką pojemność zaoferowały już nośniki formatu CFexpress typ B od firmy Wise, to jednak dla SD jest to nowość. Nowe karty SanDisk będą dostępne w formatach microSD SDXC Extreme Pro o pojemności 2 TB, Extreme Pro SDXC o pojemności 2 TB i Extreme Pro SDUC o pojemności 4 TB.