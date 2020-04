Sesja ślubna z najważniejszego dnia w życiu… klocków LEGO

Trwa trudny czas dla fotografów ślubnych - Odwołane wesela pozostawiają ich bez zleceń i możliwości uprawiania swojej pasji - fotografowania zakochanych. Pochodzący z Wielkiej Brytanii fotograf ślubny Chris Wallace postanowił jednak nie marnować czasu i ćwiczyć swoje rzemiosło na modelach… będącymi ludzikami LEGO. Zorganizował przy pomocy zabawek prawdziwą sesję ślubną.



Przygotowując sesję ślubną z postaciami z klocków w roli głównej fotograf odtworzył kadry, które znane są z prawdziwych relacji ślubnych. Można więc obejrzeć moment przygotowań do tego wielkiego dnia - zarówno Pani Młodej, jak i Pana Młodego. Zakochane zabawki LEGO ubierają zatem swoje odświętne stroje, a dziewczyna fotografuje się z bukietem ślubnym.

