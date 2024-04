Sigma 15 mm f/1.4 stworzyła rybie oko, które ma pokazywać jej umiejętności w projektowaniu optyki

Obiektyw diagonalny typu rybie oko to nietypowy instrument optyczny - niszowa konstrukcja, która raczej nie zapowiada sukcesu komercyjnego - Ale producent nie po to postanowił go stworzyć - Ten sprzęt ma być prezentacją tego, jak zaawansowane umiejętności posiada Sigma w zakresie projektowania optyki. Czy to się udało?













Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Dla kogo powstał diagonalny obiektyw rybie oko Sigma 15 mm f/1.4 DG DN? Nawet sam dyrektor generalny Sigmy - Kazuto Hamaki - przyznał, że nie sądzi, aby nowy szerokokątny obiektyw typu rybie oko Sigma 15 mm 1.4 DG DN Art stał się bestsellerem. Powstał specjalnie z myślą o astrofotografach, którzy chcieli uzyskać bardzo konkretny, specyficzny sprzęt. Dlatego właśnie to bardzo niszowy produkt.