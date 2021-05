Siła perspektywy w zabawnych kompozycjach

Każdy chyba zna zabawne zdjęcia wykonywane przez turystów pod krzywą wieżą w Pizie - Odwiedzający to miejsce dzięki odpowiedniej perspektywie udają, że podtrzymują słynną budowlę. Fotograf z Lizbony Hugo Suissas również stosuje podobne zabiegi, jednakże idzie w swojej zabawie z fotografią o krok dalej.



Dzięki zabawie z perspektywą Hugo Suissas tworzy obrazy, które zmieniają codzienne scenki w żywcem wyjęte ze świata wyobraźni. Dzięki jego fotografiom z pewnością inaczej spojrzysz na otaczającą Cię rzeczywistość. Przykładowo na jego zdjęciu brama na słynnym lizbońskim placu Praça do Comércio pełni rolę dziurki od klucza. Swoje efekty osiąga w całkiem prosty sposób. Na ww. zdjęciu rzeczywiście trzyma klucz a odpowiednia perspektywy pomaga zbudować to skojarzenie.

