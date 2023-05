AI - Skandaliczne reklamy deepfake o charakterze seksualnym

W marcu na Facebooku i Instagramie pojawiły się setki reklam z sugestywnymi scenami o zabarwieniu erotycznym bądź seksualnym - Na obrazach można było zobaczyć twarze znanych aktorek, takich jak Emma Watson czy Scarlett Johansson. Obrazy zostały wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji.



Setki filmów opublikowanych jako reklamy na popularnych portalach społecznościowych miały promować jedną z aplikacji umożliwiających podmianę twarzy w wideo. Do promocji posłużyły filmiki ukazujące kobiety zachowujące się w sposób wyzywający, sugestywny czy inicjujące stosunek seksualny. Do podmiany twarzy posłużyły algorytmy sztucznej inteligencji i tak zwana technologia deepfake. Kampania miała służyć promocji jednej z aplikacji mobilnych, umożliwiających podmienianie twarzy w dowolnym wideo (celowo nie wymieniamy nazwy wspomnianej aplikacji).

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem