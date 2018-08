Sony Cyber-shot HX99 i Sony Cyber-shot HX95 - najmniejsze na świecie aparaty podróżnicze z dużym zoomem

Rodzina aparatów kompaktowych Cyber-shot firmy Sony powiększa się o dwa aparaty podróżnicze z dużym zoomem: Sony Cyber-shot HX99 i Sony Cyber-shot HX95. Oba modele są przeznaczone dla osób szukających poręcznego aparatu, który zawsze można nosić przy sobie. Mają najmniejsze na świecie[iv] obudowy i naprawdę uniwersalny zakres ogniskowych: od szerokiego kąta 24 mmi do superteleobiektywu 720 mmi. Połączenie wysoko wydajnego procesora obrazu BIONZ X z układem o dużej skali integracji pozwala nagrywać wspaniałe filmy 4Kii oraz wykonywać zdjęcia seryjne z szybkością do 10 kl./s, z buforem na maksymalnie 155 zdjęć[v]. Kolejnym autem nowych modeli jest szybki system AF, ustawiający ostrość w 0,09 sekundy[vi]. Pojawiło się także kilka nowości: funkcja „Eye AF” do ustawiania ostrości na oko fotografowanej osoby, zapis w formacie RAW, funkcja dotykowego ustawiania ostrości / wyzwalania migawki oraz pobieranie danych o lokalizacji[vii] przez łącze Bluetooth.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Zapewniający wysoką jakość odwzorowania obrazu obiektyw ZEISS® Vario-Sonnar T* 24–720 mm o dużej krotności zoomu