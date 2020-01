5 powodów dlaczego warto fotografować starymi obiektywami

Fotograf i YouTuber Mark Holtze uważa, że każdy powinien spróbować wykorzystać w swoich sesjach stare obiektywy - Zebrał 5 powodów, które prawdopodobnie przekonają Cię, iż warto tego spróbować.



1. Cena i dostępność - stare obiektywy są często stosunkowo tanie (wykluczając białe kruki czy zabytkowe instrumenty optyczne). Jest to więc świetna alternatywa dla drogich, nowoczesnych rozwiązań i może być zbawienna w przypadku dysponowania okrojonym budżetem.

Niemniej warto odstawić chociaż na chwilę najnowszy nabytek i posmakować pracy ze starym obiektywem. Poniżej znajdziesz 5 powodów, dlaczego warto to zrobić.

Wielu entuzjastów fotografii lubi korzystać ze starych, zabytkowych obiektywów. W sieci można znaleźć nawet fora czy grupy zrzeszające fascynatów starszego sprzętu. Użytkowanie starego instrumentu jest jednak specyficzne. Niektórym bardzo trudno przerzucić się na takie rozwiązania, szczególnie gdy ich doświadczenie opiera się o pracę z zaawansowaną optyką, wykorzystującą najnowocześniejsze procesory i silniki, wspomagane doskonałymi algorytmami dostępnym we współczesnych aparatach.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem