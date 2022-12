Statek kosmiczny Orion fotografuje Ziemię i Księżyc z odległości 432 210 km

Statek kosmiczny NASA wykonał zdjęcie z Ziemią i Księżycem w tle z maksymalnej odległości, na jaką oddalił się w trakcie swojej misji - Fotografia została zarejestrowana, gdy znajdował się w odległości aż 432 210 kilometrów. Dzięki temu stał się najbardziej oddalonym od Ziemi statkiem kosmicznym, który jest przeznaczony do transportu ludzi.



Póki co bezzałogowy statek kosmiczny Orion stanowiący część misji Artemis I osiągnął największą odległość, jaką pokonał od Ziemi. Wykonał przy tym wiele zdjęć Ziemi i Księżyca, na których oba ciała niebieskie prezentują się jednocześnie w kadrze. Uwiecznił nawet zaćmienie Ziemi. Ogromna odległość, którą pokonał Orion to półmetek misji. NASA informuje przy tym, że wszytko przebiega jak należy, a sam statek jest w świetnym stanie.

