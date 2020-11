Nowy album Steve’a McCurry’ego - ponad 100 niepublikowanych wcześniej zdjęć

Od ponad 40 lat znany fotograf Steve McCurry podróżuje po świecie, aby uchwycić wszystkie oblicza ludzi - Wiedząc, ile ma za sobą przebytych kilometrów, można tylko wyobrażać sobie, jak obszerne jest jego archiwum. W swojej nowej książce fotograficznej zatytułowanej In search of elsewhere Steve McCurry zagłębił się w swojej kolekcji zdjęć i zebrał obrazy, które nigdy wcześniej nie były publikowane.



Steve McCurry - nowy album z niepublikowanymi wcześniej zdjęciami Zdjęcia z lat 1981-2019 są wyjątkowo ciekawym spojrzeniem na świat i twórczość słynnego fotografa. Ponad sto kadrów pozwala na odbycie podróży z Indii przez Birmę do Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu fotograf buduje obszerny i zróżnicowany obraz ludzkiej natury. Portrety zostały zaprezentowane w minimalistycznej formia - pozbawione podpisów i bez graficznych ozdobników, tak aby widz mógł je spokojnie oglądać i zgłębiać.