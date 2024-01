Święty Graal wśród obiektywów - Nikon 13 mm f/5.6

Nikon 13 mm f/5,6 jest nazywany Świętym Graalem wśród obiektywów, a teraz został właśnie sprzedany w serwisie aukcyjnym eBay za 50 000 dolarów (niemal 200 000 złotych).







W ostatnich momentach aukcji, podczas której toczył się bój o licytowane szkło, stawki wzrosły o 25 000 dolarów (około 100 000 złotych). To pokazuje jak niezwykłym zainteresowaniem cieszy się ten obiektyw. Oferowany egzemplarz pochodził z prywatnej kolekcji i był w doskonałym stanie. Został sprzedany przez Houston Camera Exchange. Przedstawiciele tej firmy zdradzili, że obiektyw znajdował się w kolekcji od dłuższego czasu i wciąż bili się z myślami, czy wystawiać go na aukcję czy nie. Ostateczna cena obiektywu zaskoczyła sprzedawców.

