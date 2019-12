International Wedding Photographer of the Year 2019 - wśród zwycięzców najlepszych fotografów ślubnych z Polski

Konkurs fotograficzny International Wedding Photographer of The Year gromadzi najpiękniejsze ujęcia zarejestrowane w trakcie najważniejszego dnia w życiu zakochanych. Biorą w nim udział zarówno Ci fotografowie ślubni, dla których jest to pełnoetatowe zajęcie, jak i Ci, którzy zdobywają swoje zlecenia dorywczy. Niezależnie od tego wszyscy nagrodzeni prezentują wysoki poziom, pokazując, że fotografia ślubna może być sztuką. Dzięki edycji 2019 możesz poznać także trzech najlepszych fotografów ślubnych z Polski.



Nagrody w konkursie fotograficznym International Wedding Photographer of The Year 2019 przyznawane były w kilku interesujących kategoriach. Należały do nich: przyjęcie ślubne (Bridal Party), pojedyncze ujęcie (Single Capture), album ślubny (Album), ujęcia z powietrza (From Above), fotografia czarno-biała (Black&White), zdumiewająca lokalizacja (Epic Location), na parkiecie (Dance Floor), portret solowy (Solo Portrait), portret Pary Młodej (Couple Portrait), zaręczyny lub dzień przed/po ślubie (Engagement or Pre/Post Non-Wedding Day), fotografia analogowa (Film/Analog Photography). Poza tym przyznawane były także nagrody dla najlepszego dwóch najlepszych zdjęć całego konkursu.

Bardzo ciekawie prezentuje się także lista nagród. Cała pula nagród wynosiła aż 21 000 USD (około 80 000 złotych). Na laureatów czekały więc m.in. nagrody pieniężne (łącznie około 11 000 złotych), bony na produkcję profesjonalnych albumów, drukarki Epsona, aparaty FujiFilm, akcesoria fotograficzne czy dostęp do subskrypcji w oprogramowaniu czy portalach branżowych. W jury zasiedli profesjonalni fotografowie ślubni.

International Wedding Photographer of the Year 2019 to prestiżowy konkurs, do którego napłynęło wiele doskonałych ujęć, przywracających wiarę w fotografię ślubną. Tym bardziej cieszy fakt, że wśród nagrodzonych znalazło się trzech najlepszych fotografów ślubnych z Polski. Rafał Donica został zwycięzcą kategorii fotografia czarno-biała, natomiast Mariusz Sidelnikow i Krzysztof Krawczyk znaleźli się w TOP 10 odpowiednio w kategoriach zdumiewająca lokalizacja i portret Pary Młodej.

Poniżej możesz zobaczyć zwycięskie prace w poszczególnych kategoriach. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione fotografie znajdziesz na oficjalnej stronie konkursu International Wedding Photographer of the Year 2019.

Zwycięzca całego konkursu i kategorii portret Pary Młodej