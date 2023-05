Twórcy i freelancerzy - działalność (nie tylko) gospodarcza

Wiele osób marzy, aby przekuć swój talent czy umiejętności w narzędzie, pozwalające osiągać finansową satysfakcję, uwolnić się od konieczności pracy pod czyjąś kontrolą, zająć się na co dzień tym, co stanowi pasję i przyjemność, a co pozwoli budować, krok po kroku, osobistą niezależność - Duża część tych osób nigdy nawet nie podjęła próby, aby swoje marzenia zrealizować, mimo posiadania odpowiednich predyspozycji.





Dlaczego tak się dzieje? Na przeszkodzie staje niepewność, lęk przed porażką, rozczarowaniem czy stratą finansową. Wszystkie te negatywne emocje związane są przede wszystkim z brakiem wiedzy. Kurs: Twórcy i freelancerzy - działalność nie tylko gospodarcza dostarczy Ci jej solidną porcję, a posiadane informacje wyeliminują niepewność i pozwolą podjąć właściwe decyzje w najbliższej i nieco dalszej przyszłości. Majowa edycja kursu zaczyna się już 19 maja 2023 r. Zapisz się na kurs Twórcy i freelancerzy - działalność (nie tylko) gospodarcza Słuchaj, czytaj lub oglądaj - czyli jak przebiega e-kurs Dwa razy w tygodniu na Twoim koncie w systemie www.kursy.swiatobrazu.pl pojawi się nowy odcinek. Po zalogowaniu możesz pobrać go do późniejszego odsłuchania lub odtworzyć on-line plik audio, odtworzyć video-podcast, czy zapisać lekcję na dysku w formacie pdf. Każdy z odcinków trwa od 10 do 20 minut. To sprawia, że możesz uczyć się etapami, i znakomicie ułatwia znalezienie wolnej chwili na zapoznanie się z kolejnymi odcinkami. Każdy udostępniony odcinek pozostaje na Twoim koncie i możesz do niego wrócić w dowolnym momencie przez najbliższe 3 lata. Jakie informacje zdobędziesz? Ten kurs nie jest kursem motywacyjnym. Poświęcony jest przyziemnym zagadnieniom – sprawom związanym z formalnościami, podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne, prawu gospodarczemu, czy zagadnieniom prawa autorskiego. Uczestnicząc w nim dowiesz się, jak uniknąć sideł, które zastawiane są nieustannie na osoby, osiągające niezależne dochody, w wyniku niechlujnie uchwalanych przepisów, dość frywolnie następnie interpretowanych. Zaczniemy od skrótowego przedstawienia otoczenia prawnego, w którym poruszają się twórcy i freelancerzy (twórca i freelancer często oznacza to samo, jednak nie zawsze – nie każdy twórca jest freelancerem, nie każdy freelancer jest twórcą – łączy ich jednak wiele wspólnych cech – chociażby częściowa lub całkowita niezależność i umiejętność samodzielnej pracy). W pierwszych odcinkach przedstawimy główne cechy polskiego systemu prawnego, w tym prawa cywilnego, systemu podatkowego i ubezpieczeń społecznych oraz prawa autorskiego. Dalsze odcinki kursu zawierać będą informacje dotyczące prawa autorskiego – ich znajomość pozwoli Ci chronić prawa do Twojej twórczości, i nie naruszać praw cudzych. W kolejnych odcinkach zaprezentujemy możliwości, które daje tak zwana działalność nierejestrowa - czyli działalność w relatywnie niewielkim rozmiarze, pozwalająca bez żadnych formalności uzyskiwać dodatkowe dochody – elastycznie opodatkowane i zwolnione najczęściej od składek na ZUS. Następne odcinki poświęcimy podatkom – omówimy pojęcia, które trzeba znać, rodzaje podatków, które płacą twórcy i freelancerzy, i przekażemy informacje, pozwalające na dokonanie w tym zakresie oszczędności i działań zabezpieczających. Podobnie będzie w odcinkach kolejnych – tym razem dedykowanych składkom na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dowiesz się, kiedy nie da się ich uniknąć, ale przede wszystkim – kiedy można na nich znacząco zaoszczędzić lub nie płacić ich zupełnie. Kiedy uzbroimy Cię już w te wszystkie informacje, dowiesz się, jak za pomocą odpowiednio stworzonych umów zabezpieczać swoje interesy, unikając ewentualnych kłopotów ze strony klientów i zleceniodawców. Na koniec seria symulacji, pokazujących, jak wybór formy organizacyjnej zarabiania wpływa na omawiane wcześniej obciążenia oraz - w części ostatniej - zbiór odpowiedzi na pytania zadawane przez Uczestników e-kursu Program kursu

(każda część składa się z 3-7 odcinków, w zależności od objętości materiału) Część 1

Prawo cywilne – przepisy ważne dla twórcy i freelancera Część 2

Prawo gospodarcze – najważniejsze regulacje Część 3

Prawa autorskie – ogólne zasady Część 4

Wizerunek i jego ochrona Część 5

Prawa autorskie - jak chronić się przed naruszeniami i jak nie naruszać praw cudzych Część 6

Prawa autorskie i ochrona wizerunku – omówienie wybranych postępowań zakończonych prawomocnym orzeczeniem Część 7

Formy uzyskiwania przychodów w Polsce – w ramach działalności gospodarczej i poza nią Część 8

Działalność nierejestrowa – prosty i darmowy sposób na działalność na próbę Część 9

Działalność nierejestrowa – naliczanie podatków i składek przy działalności nierejestrowej i przy połączeniu działalności nierejestrowej z inną aktywnością Część 10

Ubezpieczenia społeczne – to co musisz wiedzieć, zanim zagłębimy się w szczegóły Część 11

Ubezpieczenia społeczne – kiedy dobrowolnie, kiedy obowiązkowo i jak ustalić wysokość składek Część 12

Ubezpieczenia społeczne – ulgi dla debiutujących i terminujących w biznesie Część 13

Polski system podatkowy w zarysie – wprowadzenie do podatków Część 14

Podatek dochodowy od osób fizycznych - poznaj główne różnice pomiędzy źródłami przychodów Część 15

Przychody i koszty - czyli jak ustalić podatek w najbardziej korzystny sposób Część 16

Podatek VAT - jak skorzystać ze zwolnienia, kiedy z tego zwolnienia warto zrezygnować Część 17

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - kiedy trzeba je płacić, jak nie płacić niepotrzebnie i za dużo Część 18 Dokumentowanie, sprawozdawczość, rozliczenia z fiskusem i ZUS - możesz to zrobić samodzielnie Część 19

Jak konstruować umowy i oferty, jak zabezpieczać płatności i przyszłe należności Część 20

Omówienie na przykładach sposobów postępowania, pozwalających na optymalizację formy aktywności - z uwzględnieniem wartości podatków, formalności i skomplikowania prowadzenia rachunkowości. Część 21

Odpowiedzi na pytania zadawane przez Uczestników e-kursu Zapisz się na kurs Twórcy i freelancerzy - działalność (nie tylko) gospodarcza

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl