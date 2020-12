Miejsca wpisane na listę UNESCO z lotu ptaka

Od 1972 roku UNESCO działa na rzecz ochrony zabytków na całym świecie, nadając różnym miejscom status Światowego Dziedzictwa UNESCO - Obecnie istnieje 1121 takich obiektów i miejsc, które obejmują zarówno obszary przyrodnicze, jak i wytwory kultury ludzkiej. W niektórych przypadkach na listę trafiają całe miasta. Teraz masz okazję wybrać się na wycieczkę, która pozwoli obejrzeć wybrane pozycje z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO z lotu ptaka.



Kolekcja fotografii powstała za pośrednictwem portalu over-view.com. Zrzeszona wokół tego miejsca w sieci społeczność wykorzystuje głównie wysokiej jakości zdjęcia satelitarne do tworzenia obrazów powietrznych. Zebrali kolekcję miejsc widniejących na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO widzianych z lotu ptaka, a efekty są naprawdę zdumiewające. Od dobrze znanych miejsc, takich jak np. Wielkie Piramidy w Gizie i Wielki Kanion, po mniej znane obszary, takie jak np. Sundarbans w Bangladeszu zdjęcia są doskonałą okazją do odkrywania nowych miejsc i ponownego odwiedzenia tych ulubionych.

