W sieci pojawiły się naklejki, które pozwalają udawać, że FujiFilm X100V jest X100VI

FujiFilm X100VI to obecnie jeden z najbardziej pożądanych aparatów - Niestety popyt jest bardzo duży, a podaż nie nadążą z zadowoleniem wszystkich chętnych na jego zakup. Niektórzy mają na to dosyć osobliwe rozwiązanie - naklejki, które pozwalają udawać, że aparat FujiFilm X100V to X100VI. Warto wiedzieć, że niektórzy w ten sposób kombinują ze swoimi aparatami, aby być wyczulonym przy ewentualnym zakupie sprzętu z drugiej ręki.



Trzeba uważać na aparaty FujiFilm X100V i X100VI - niektórzy kombinują z fake'owymi egzemplarzami W Chinach pojawiły się naklejki, które umożliwiają udawanie, że aparat kompaktowy FujiFilm X100V jest swoim młodszym bratem i następcą - wersją X100VI. Naklejki pozwalają na zakrycie oznaczań wcześniejszego modelu, tak aby upodobnił się do limitowanej edycji X100VI. Oprócz zmiany oznaczeń znajdujących się na górze body, na chińskim portalu Weibo można zobaczyć, jak jeden z użytkowników przykleja naklejkę z numerem seryjnym aparatu 0001/1934. Jest to imitacja wersji aparatu FujiFilm X100VI, która pojawiła się na świecie w limitowanej liczbie 1934 egzemplarzy, co ma nawiązywać do daty założenia FujiFilm. Ponadto na aparat naklejana jest naklejka na zaślepkę obiektywu, która nawiązuje do wczesnych logotypów producenta.