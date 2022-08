Według byłego dyrektora Nikona nadchodzi koniec historii lustrzanek

Tetsuro Goto, były dyrektor generalny firmy Nikon i projektant modelu Df, odniósł się do informacji związanych z rzekomym wycofaniem się Nikona z branży lustrzanek cyfrowych - Stwierdził on, ze maksymalna wydajność tego typu aparatów została już osiągnięta.



Goto pełnił wiele funkcji w firmie Nikon, był między innymi dyrektorem generalnym, przewodniczącym i kierownikiem zespołów, które opracowały Nikona F4, D3, F3 i Df. Ma więc ogromne doświadczenie w zakresie rozwoju lustrzanek. W wywiadzie dla portalu Aeradot odniósł się do raportu Nikona, w którym producent stwierdził, że w najbliższych latach skupi się głównie na bezlusterkowcach. Już wcześniej Nikon oznajmił inwestorom, że zrezygnuje z lustrzanek cyfrowych do 2025 roku.

