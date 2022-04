World Press Photo 2022 - poznaj wyniki

World Press Photo 2022 to najważniejszy konkurs fotografii prasowej i jeden z najważniejszych konkursów fotograficznych na świecie - Co roku wyniki World Press Photo wzbudzają wiele emocji, a nagrodzone zdjęcia pokazują nie tylko kondycję współczesnej fotografii prasowej, ale również podsumowują kondycję ludzkości. Konkurs porusza niezwykle ważne tematy, dowodząc, że obecnie praca fotoreporterów wciąż jest niezwykle istotna. Zobacz, kto w tym roku został nagrodzony, i które zdjęcia wzbudziły największe poruszenie jury.



Przewodnicząca jury Rena Effendi skomentowała, że jest to "obraz, który zapada pamięci i wywołuje znaczący rodzaj reakcji sensorycznej. Niemal słyszę ciszę na tym zdjęciu, cichy moment globalnego rozliczenia się z historią kolonizacji, nie tylko w Kanadzie, ale i na całym świecie."

Tegorocznych zwycięzców tego najsłynniejszego konkursu fotograficznego na świecie wybrano spośród 64 823 zgłoszeń nadesłanych przez 4066 fotografów i fotografek ze 130 krajów. Zwyciężczynią tegorocznej edycji konkursu fotograficznego World Press Photo została Amber Backen fotografująca dla The New York Times. Jej zdjęcie przedstawia krzyże rozstawione wzdłuż drogi w celu upamiętnienia dzieci, które zmarły w Kamloops Indian Residential School - instytucji stworzonej w celu asymilacji dzieci rdzennych ludów w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Fotografka wykonała swoje zdjęcie w czerwcu 2021 roku po wykryciu aż 215 nieoznaczonych grobów na terenie dawnej szkoły, która została zamknięta w 1978 roku.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem