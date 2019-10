Poznaj peryferia cielesności na wystawie „Corpus” w Galerii Katowice ZPAF - VIII Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej OFFO 2019

Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski zaprasza na wernisaż wystawy „Corpus”, który odbędzie się w Galerii Katowice ZPAF w czwartek 7 listopada o godzinie 18:30. Wystawa będzie prezentowana w ramach VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej OFFO 2019.



Różne aspekty cielesności stały się punktem wyjścia do przygotowania wystawy pt. "Corpus", której autorami są artyści tworzący Kolektyw Twórczy "Peryferia" – Łukasz Cyrus, Kamil Myszkowski, Krzysztof Szlapa, Tomasz Warzyński oraz gościnnie Tomasz Dobiszewski. Wystawa zostanie zaprezentowana w Galerii Katowice ZPAF w ramach ósmej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej OFFO 2019. Jej otwarcie zaplanowano na 7 listopada o godzinie 18:30.

