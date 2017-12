Zanim kupisz... dyski zewnętrzne

Nie możesz rozstać się ze swoim aparatem i kamerą, a Twoja głowa jest pełna pomysłów na nowe realizacje. Codziennie tworzysz nowe obrazy, które składają się na Twój subiektywny obraz świata. Twórcze działanie wciąż popycha do przodu, nakłaniając do organizowania nowych sesji. Wtem rzeczywistość sprowadza nieco na ziemię, gdyż rosnąca ilość danych bardzo szybko zapełnia dysk komputera, a cały czas wisi nad Tobą widmo utraty danych, w przypadku ewentualnej awarii sprzętu. Nie trzeba ograniczać się w podejmowanych działaniach i realizowaniu zdjęć oraz drżeć o pliki – wystarczy zapewnić sobie dodatkową pamięć. Właściwie dobrany dysk zewnętrzny pozwoli rozwiązać problemy związane z archiwizowaniem danych i da łatwy dostęp do niezbędnych plików. W kolejnej odsłonie poradnika Zanim kupisz skupiam się na tym elemencie, bezpośrednio odpowiedzialnym za efekty pracy.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Który typ dysku wybrać? W ofercie producentów dostępnych jest kilka różnych typów urządzeń, które znajdują nieco inne zastosowanie. Przede wszystkim wyróżnia się dyski zewnętrzne 2,5'' i 3,5''. Główną różnicę stanowią oczywiście wymiary tych urządzeń, ale nie tylko o nie chodzi. Przede wszystkim mniejsze dyski są przeznaczone do przenoszenia i udostępniania danych np. w podróży, natomiast większe przeznaczone są do tworzenia domowego archiwum. Za mobilnością urządzeń 2,5'' przemawia także zasilania za pomocą kabla USB (w przeciwieństwie do alternatywnych wersji o większych gabarytach). W przypadku dysków 3,5'' niezbędne jest zasilanie sieciowe.