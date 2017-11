Zanim kupisz... monopod dla fotografa

Monopod to uproszczona wersja statywu, która jest wyposażona w jedną nogę zamiast trzech. Akcesoria te powstały głównie w celu podtrzymania ciężaru długich teleobiektywów i zwiększania komfortu fotografów, jednakże przydają się również w innych sytuacjach. Pozwalają nieco wydłużyć czas naświetlania, chociaż nie są oczywiście tak efektywne jak trójnogi i dodatkowo wymagają więcej wprawy w stabilnym utrzymywaniu aparatu. Jednocześnie ich mobilność pozwala na szybkie przemieszczanie, dzięki czemu sprawdzają się wszędzie tam, gdzie tradycyjne statywy byłyby mniej funkcjonalne, np. w fotografii teatralnej czy fotoreportażu. Zajmują także mniej miejsca, co jest korzystne podczas fotografowania w tłumie. Monopod może być przydatny także w trakcie panoramowania. Chociaż jest to dość prosty sprzęt, wybór odpowiedniego modelu wymaga chwili zastanowienia.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zastosowania monopodu, zajrzyj do poniższego artykułu: Fotografia od A do Z: Monopod Przechodząc jednak do wyboru konkretnego modelu, trzeba wziąć pod uwagę kilka parametrów: maksymalny udźwig, wymiary, materiał wykonania, liczbę i metodę blokowania sekcji, głowicę, konstrukcję podstawy i wyposażenie w inne udogodnienia.