Zanim kupisz... obiektyw cz. I

Obiektyw to zaraz po aparacie najważniejsze narzędzie każdego fotografa. Nic więc dziwnego, że jego wybór wymaga odpowiedniego zastanowienia. Wszak to właśnie ten instrument optyczny, jakby na przekór swojej nazwie, pozwala na subiektywne obrazowanie rzeczywistości i w przeważającej mierze odpowiada za jakość uzyskiwanego obrazu. Nie wystarczy więc postawić na wysokiej jakości optykę, wydajną stabilizację czy solidną konstrukcję – konieczne jest jeszcze odpowiedzenie sobie na pytanie, w kierunku czego chce się skierować obiektyw. Jeżeli więc głowisz się nad tymi kwestiami, to w kolejnych odsłonach serii poradników "Zanim kupisz" pomogę Ci podjąć decyzję związaną z zakupem tego ważnego elementu wyposażenia każdego fotografa. Zapraszam do lektury.

Jaka ogniskową obiektywu wybrać, czyli co chcesz fotografować? Ogniskowa to podstawowy parametr każdego obiektywu – to ona odpowiada za to, w jaki sposób instrument optyczny widzi świat. Dobierając ją, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, do czego ma służyć instrument optyczny. Do fotografii portretowej przyda się np. obiektyw 85 mm, natomiast do architektury – 18 mm. Szczegółowy opis różnych typów obiektywów znajdziesz w poniższym artykule: Podział rodzajów obiektywów ze względu na ich zastosowanie.