Zanim kupisz... obiektyw cz. II

W pierwszej części poradnika z cyklu "Zanim kupisz" poświęconego wyborowi obiektywu omówiłem kilka podstawowych parametrów. Podpowiadałem, jak ułatwić sobie dobór odpowiedniej ogniskowej, prezentowałem wady i zalety obiektywów zmienno- i stałoogniskowych, a także kwestie, które należy rozważyć w odniesieniu do mocowania i przysłony. Jako że obiektyw to właściwie najważniejsze narzędzie fotografa, jego wybór wymaga rozpatrzenia jeszcze kilku zagadnień. W związku z tym zapraszam do lektury kolejnej części poradnika.

Konstrukcja optyczna obiektywu Współczesne obiektywy to skomplikowane układy optyczne, których budowa i zastosowane w nich materiały odpowiadają za jakość powstającego obrazu. Inżynierowie mogą więc ustawiać i formować soczewki w różny sposób, dążąc przy tym do minimalizowania wad optycznych, takich jak aberracja chromatyczna i sferyczna, astygmatyzm, koma, winietowanie czy dystorsja. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat budowy obiektywów, zajrzyj do poniższego artykułu: Fotografia od A do Z: Obiektyw. Dobrej jakości obiektyw powinien przede wszystkim posiadać soczewki korygujące wady optyczne i zwiększające jakość obrazu – należą do nich m.in. soczewki asferyczne, ze szkła ED, z fluorytu, nanokrystaliczne czy LD. Ich oznaczenia mogą być różne dla poszczególnych producentów, jednakże mają podobne zastosowanie. Dobrej jakości obiektywy mają po kilka takich elementów – np. dwie soczewki o niskiej dyspersji ED i trzy soczewki asferyczne. Należą one do podstawowych rodzajów tego typu elementów.