Zanim kupisz... obiektyw cz. III

Wybór obiektywu to niełatwe zadanie, nie wspominając o tym, że prawie nigdy nie poprzestaje się na jednym instrumencie optycznym, dobierając różne modele do poszczególnych zadań. Nic więc dziwnego, że tyle miejsca poświęcamy obiektywom. Wciąż do omówienia pozostało jeszcze kilka parametrów, a dodatkowo warto rozważyć kwestie związane z konkretnymi zastosowaniami – np. w odniesieniu do obiektywu portretowego, do fotografii krajobrazowej czy makro. Temu właśnie jest poświęcona III i ostatnia część poradników "Zanim kupisz", dotyczących wyboru obiektywu.

Obiektywy niezależnych producentów czy sygnowane tym samym logo co aparat? Na rynku istnieje mnogość produktów i wybierając obiektyw nie jest się skazanym jedynie na modele oferowane przez producenta posiadanego aparatu. Tamron, Sigma czy Tokina dostarczają wiele różnych propozycji, dostosowanych do potrzeb różnorodnych klientów. Czy warto w nie inwestować? Zanim spróbuję udzielić odpowiedzi na to pytanie, chciałbym zwrócić uwagę na jedną, istotną kwestię – często wielu użytkowników określa obiektywy niezależnych producentów mianem "zamienników". Jako że tytuł ten kojarzy się z czymś gorszej jakości, wielokrotnie jest krzywdzący dla owych marek. Nie tworzą one podróbek obiektywów, które mają imitować oryginały. W swoich katalogach produktów posiadają wielokrotnie szkła, uzupełniające lukę w ofercie obiektywów systemowych.

Obiektywy, takie jak np. Sigma A 135 mm f/1.8 DG HSM pochodzący z serii Art, zdobyły bardzo duże uznanie wśród fotografów. Oczywiście niezależni producenci (może nie jest to również najbardziej trafna nazwa, ale pozwolę jej sobie używać dla odróżnienia tych firm od producentów takich jak Nikon, Sony, Olympus, Canon itp.) tworzą obiektywy dostosowane do różnych odbiorców i odmiennego budżetu, co implikuje powstawanie zarówno lepszych, jak i gorszych szkieł. Nie da się więc jednoznacznie stwierdzić, co jest lepsze - "oryginał" czy "niezależny produkt" - gdyż zależy to od porównania dwóch konkretnych modeli. W szczególności, że nie bez znaczenia jest najważniejszy najczęściej parametr rozważany przy zakupie – tj. cena. Obiektywy Sigmy, Tokiny czy Tamrona potrafią kosztować o wiele mniej od konkurencyjnych modeli producentów korpusów, stąd często wygrywają w bezpośrednich starciach.