Zanim kupisz... pasek do aparatu

W serii poradników Zanim kupisz... podpowiadałem już czym kierować się podczas wyboru sposobu transportowania aparatu – odpowiednio dobrana torba lub plecak pozwalają zachować wysoki komfort i bezpieczeństwo. Znakomitym uzupełnieniem zestawu jest wygodny pasek, w szczególności w przypadku fotoreporterów, gdy aparat pozostaje poza torbą przez dłuższy czas lub zabranie pokrowca jest niepraktyczne. Wielu fotografów poprzestaje na oryginalnym pasku dołączanym w zestawie do zakupionego sprzętu, ale warto poznać inne rozwiązania. W tym celu zapraszam do lektury artykułu, z którego dowiesz się na co zwrócić uwagę podczas wyboru paska do aparatu.

Nie tylko standardowy pasek producenta Do każdego aparatu producent dodaje w zestawie pasek na szyję. Jego jakość różni się w zależności od konkretnych modeli, ale zazwyczaj jest całkiem przyzwoita. Często to co jest w stanie zaoferować użytkownikom jest wystarczające, w szczególności jeśli aparat nie jest używany codziennie. Niemniej taki pasek ma kilka wad, do których należy przede wszystkim to, że nie sprawdzi się przy bardziej specyficznych zastosowaniach, tak jak np. paski typu sling (opisane w dalszej części artykułu). Ponadto często wykonane są dosyć oszczędnie przez co nie gwarantują zbyt wysokiego komfortu. Jeżeli czujesz więc znaczne zmęczenie podczas noszenia swojego aparatu, warto zainteresować się innymi typami pasków. Standardowe paski dodawane przez producentów do aparatów charakteryzują się przyzwoitą jakością, choć bywają niewystarczające. Ponadto są oznaczone dużym, rzucającym się w oczy logo producenta, co nie zawsze jest pożądane. Reklama